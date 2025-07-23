Sakarya-Bilecik Orman Yangını Üçüncü Gününde Kontrolden Çıkıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan yangın, Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçrayarak büyük bir felakete dönüşmeye devam ediyor. Başlangıçta kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı.

Yangında, Osmaneli Belediyesine ait Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'ndeki 13 bungalov, 2 otel ve 1 idari bina zarar gördü. Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için yapılan çalışmalar, aralıksız olarak devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara vermesi nedeniyle, yangın söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdürüldü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen yangının söndürülmesi için hem havadan hem de karadan mücadele sürüyor. Bu duruma bağlı olarak, Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Yangın nedeniyle, daha önce tahliye edilen termal turizm tesisindeki binalar kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, yerel halk da “alev savaşçıları”na traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle destek veriyor.

Büyük alanları etkileyen yangın sonucunda Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli ve Civiler köyleri tahliye edildi. Yangınla mücadele eden ekiplerin çabaları, doğanın bu felaketle başa çıkabilmesini sağlamak için devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.