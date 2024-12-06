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Sakarya'da 12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Başlıyor

Sakarya'da 11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek kongrede, sürdürülebilir katı atık yönetimi çözümleri tartışılacak.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:44
Sakarya'da 12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi Başlıyor

Sakarya'da 12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi

12. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 11-13 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kongre, Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, SAÜ Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD) ve Kriton Curi Çevre Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen kongrenin ana teması ise "Yeşil Dönüşüm Sürecinde Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi ve Ekonomisi" olarak belirlendi.

Kongre, akademik çevrelerden özel sektör temsilcilerine, kamu kuruluşlarından öğrencilere kadar geniş bir katılımcı kitlesini bir araya getirecek. UKAY 2024'te mevcut durum ve gelişen teknolojilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum sürecindeki atık yönetimi hedefleri de ele alınacak.

Etkinlikte, alanında uzman isimler bir araya gelerek katı atık yönetiminde yenilikçi yaklaşım ve çözümler geliştirecekler.

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