Sakarya'da 151 bin 200 boş ve 16 bin 80 dolu makaron ele geçirildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde jandarma operasyonunda 151 bin 200 boş, 16 bin 80 dolu makaron ile tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi; A.A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:59
Geyve'de jandarma operasyonu: şüpheli hakkında adli işlem

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmaları çerçevesinde Geyve ilçesinde operasyon düzenledi.

İkamet ettiği belirlenen A.A.E. (39) isimli şahsın evinde yapılan aramada 151 bin 200 adet boş makaron, 16 bin 80 adet dolu makaron, 1 kilogram tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

