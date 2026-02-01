Sakarya'da 24 Saat Gece Ring Seferleri Başlıyor (2 Şubat)

Sakarya'da 24 saat ring seferleri başlıyor

Belediye duyurdu: Gece seferleriyle ulaşım kesintisiz olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 2 Şubat itibarıyla şehre 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti sunacağını duyurdu.

Açıklamada, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak, ADARAY’ı tekrar raylara indirerek ve yeni duble yollarla şehir içi trafiğin akışını hızlandırmak amacıyla şehir içi ulaşımda 24 saat ring taşımacılığı döneminin başlatılacağı belirtildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yeni Terminal–Kuzey Terminali arasında hizmet veren 28-A ve 28-B hatlarına gece seferleri eklendi. Şehir merkezinde ring yapan 28 numaralı hatlar, 2 Şubat’tan itibaren gece 00.00–06.00 saatleri arasında saat başı ulaşım sağlayacak.

Sabah 06.00'dan sonra şehrin tüm bölgelerine normal otobüs seferleri başlayacak ve taşımacılık vardiyası devralınacak. Güzergah ve sefer saatlerine ilişkin tüm detaylı bilgilere ise SAKUS üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.

