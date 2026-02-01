Gaziantep’te deprem konutlarının yüzde 95’i tamamlandı — 12.333 hak sahibi teslim aldı

Gaziantep’te deprem konutlarının yüzde 95’i tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerden etkilenen Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde inşa edilen konutların yüzde 95’i tamamlandı. Çalışmaların hızla ilerlediği iki ilçede, rezerv ve kırsal alanlarda yürütülen yapılaşma büyük oranda sona erdi.

Genel bilanço ve hasar tespitleri

6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde ciddi yıkıma yol açtı. Gaziantep’te yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği; 4 bin 60 binanın yıkıldığı ve 14 bin 47 binanın ağır hasar gördüğü bildirildi. İslahiye ve Nurdağı ilçeleri kent genelinde en fazla tahribatın yaşandığı noktalar oldu.

Devlet-millet iş birliği ile yeniden inşa

Felaketin ardından kurulan dayanışma ile Nurdağı ve İslahiye yaraları hızla sarılmaya başlandı. Kurulan 23 konteyner kentten 3’ü boşaltılırken, Gaziantep genelinde toplam 159 milyon 665 bin TL kira yardımı ödemesi yapıldı. Ayrıca 252 bin 327 kişiye 10 bin TL acil yardım, 30 bin 685 kişiye 15 bin TL taşınma desteği verildi. Depremlerden zarar gören çiftçilere 7 bin 310 besi hayvanı ve 1.473 ton yem dağıtıldı.

Konut teslimleri ve yerinde dönüşüm destekleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep’te hasar tespit çalışmalarında orta, ağır, acil yıkılacak ve yıkık olarak belirlenen bina sayısı 25 bin 408 olarak kaydedildi. AFAD tarafından belirlenen 15 bin 565 hak sahibinden 12 bin 333 kişiye konut teslimi yapıldı.

Şimşek, "İlimizde AFAD tarafından belirlenen 15 bin 565 hak sahibi bulunmaktadır. Bu hak sahiplerinden 12 bin 333 kişiye konut teslimi yapılmış ve evlerine yerleşmişlerdir. Depremden hemen sonra ilimizde 29 bin 700 konutun yapımına başlanmıştır... Konutlarımızın nerdeyse yüzde 95’i bitmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine sunulan desteklere de değinen Şimşek, "Yerinde dönüşüm yapmak isteyenlere hem proje desteği hem de 2 yıl ödemesiz, 8 yıl vadeli ve faizsiz 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi ve 40 bin TL zemin etüdü ile proje parasını yine hibe olarak vermiştir. Toplamda 1 milyon 540 bin TL destek sağlanmıştır. Şu ana kadar yerinde dönüşüm kapsamında yaptığımız ödeme ise 3 milyar 700 milyon TL’dir. İlimizde bu kapsamda 2 bin 802 adet yapı ruhsatı verilmiştir" dedi.

İlçe bazlı son durum: Nurdağı ve İslahiye

Nurdağı’da yapılan hasar tespitinde orta, ağır, acil yıkılacak ve yıkık olarak belirlenen bina sayısı 6 bin 450; AFAD tarafından belirlenen hak sahibi sayısı 5 bin 588 olarak kaydedildi. İlçede rezerv alanlarla birlikte 7 bin 441 konutun inşasına başlanmış olup, bunların bin 709’u kırsalda, 5 bin 732’si ilçe merkezinde yer alıyor. AFAD kuralarıyla 3 bin 877 konut hak sahiplerine isabet etti.

İslahiye’de ise hasar tespitinde binası orta, ağır, acil yıkılacak ve yıkık olarak belirlenen bina sayısı 5 bin 740; AFAD tarafından belirlenen hak sahibi sayısı 5 bin 191 olarak bildirildi. İslahiye’de rezerv alanlarla birlikte 6 bin 41 konutun inşasına başlanmış; bunlardan 938’i kırsalda, 5 bin 103’ü ilçe merkezinde yer alıyor. İlçede 4 bin 795 konutun hak sahiplerine isabet ettiği ve kura çekimlerinin devam ettiği belirtildi.

Depremzedelerin görüşleri

Evlerine yerleşen vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Şimşek, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, ‘Allah devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, bakanımız Murat Kurum’dan razı olsun. Konutlarımız çok güzel, sıcak yuvamızda oturuyoruz. Kendimiz yapmaya kalksak ömrümüzün yarısı giderdi’ gibi çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu da bizi çok mutlu ve daha da motive ediyor" dedi.

Nurdağı’dan depremzede Said Cihangir ise, "Depremlerde neredeyse bütün Nurdağı yıkıldı ve yerle bir oldu. Allah devletimizden ve yardımseverlerimizden razı olsun. Nurdağı’nı tekrar ayağa kaldırmak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladılar ve tüm güçleriyle çalıştılar. Nurdağı’mız yeniden ayağa kalktı diyebiliriz. Evler teslim edilmeye başlandı. Neredeyse tamamen yıkılmış bir ilçeyi tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Bundan dolayı da Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Sonuç: Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yürütülen yeniden inşa çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış durumda; konut teslimleri ve destek ödemeleri sürüyor, kura işlemleri devam ediyor.

