Sakarya'da 76 Kilogramlik Likit Sentetik Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da gerçekleştirilen başarılı bir polis operasyonunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması

Sakarya Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla uluslararası bağlantılı kişilere yönelik bir çalışma başlattı.

Operasyon sırasında, durdurulan bir cipte narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, aracın yakıt deposunda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan iki zanlının polis sansiyonları devam etmektedir.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda 76 kilogram likit sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.