Sakarya'da Ayı Saldırısı: Yaralanan Cevat Sunman O Anları Anlattı

Hendek'te ayının saldırısına uğrayan Cevat Sunman anlattı: kurtuluşu, 112 ile hastaneye kaldırılması ve devam eden tedavisi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 14:33
Güney Mahallesi'nde dere yatağında saldırı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen olayda, Cevat Sunman Güney Mahallesi mevkisinde dere yatağı yakınında yürüdüğü sırada ayının saldırısına uğradı. Olay sonrası Sunman, 112 Acil Sağlık ekiplerince alınarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı yaşayan Sunman, dayısının oğlunun evine giderken kestirme yoldan geçtiğini ve burada saldırıya uğradığını bildirdi. Ayıdan kurtulmayı başaran Sunman, durumu yakınlarına telefonla haber verdi.

Sunman'ın olay anını aktardığı sözleri şöyle:

"Omuzuma doğru saldırdı, ayaklarını kaldırdı ve düştüm. Ayı da düştü. Ben yukarı doğru tırmandım, bir ağaç vardı orada. Oradaki taşlar beni kurtardı ve tepeye çıktım. Dayımın oğluna telefon ettim. O ambulans çağırdı, ben de o esnada onun evine gittim. Ambulans oraya geldi ve beni hastaneye getirdiler. Ayı peşimden gelmedi o sırada, ben yukardan bakınca aşağıda ana yola çıktığını gördüm. İki üç sene önce de bölgede bir ayı daha görmüştüm, o daha büyüktü ve kırmızı renkliydi. Bu ise bozayıydı. Tedavim devam ediyor. Daha önce midemden 14 kez ameliyat olduğum için ona da dikkat ediliyor. Saldırıdan dolayı omzum, başım ve ensem yanıyor."

Sunman'ın tedavisi hastanede sürüyor ve sağlık durumuyla ilgili yetkililer tarafından takip ediliyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ayının saldırması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Cevat Sunman yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavisi süren Sunman, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

