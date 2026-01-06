Sakarya'da Belediye Personeline Sokak Hayvanlarına 'Güvenli Müdahale' Eğitimi

Sakarya Büyükşehir'ten Sokak Hayvanlarına 'Güvenli Müdahale' Eğitimi

Eğitimin Amacı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinde görev yapan saha personeline yönelik düzenlediği eğitim ile personelin ve sokak hayvanlarının zarar görmesini engellemeyi hedefledi. Program çerçevesinde sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması sırasında izlenecek yöntemler uygulamalı olarak aktarıldı.

Katılımcılar ve Yer

Eğitim, Doğal Yaşam Alanı Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Programa Serdivan, Karasu, Geyve, Ferizli, Sapanca ve Söğütlü belediyelerinin ilgili birimlerinde görevli personel katıldı.

Eğitim İçeriği ve Uygulamalar

Eğitimler, hem personelin hem de hayvanların zarar görmesini engellemek gayesiyle veteriner hekimler tarafından verildi ve kullanılan ekipmanlar uygulamalı olarak tanıtıldı. Programda hayvan yakalama sürecinde dikkat edilmesi gereken temel kurallar, kullanılan teknik ekipmanlar ve hayvanların sakinleştirilmesine yönelik müdahale yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Ayrıca sahada karşılaşılabilecek farklı senaryolara karşı personelin hazırlıklı olması amaçlanarak ekipmanların kullanımı uygulamalı biçimde gösterildi. Eğitim, saha personelinin yetkinliğini artırmaya ve müdahalelerin daha güvenli biçimde gerçekleştirilmesine katkı sağladı.

