DOLAR
39,08 -0,08%
EURO
44,28 0,05%
ALTIN
4.154,67 -0,34%
BITCOIN
4.203.927,7 1,85%

Sakarya'da Cankurtaranlar 1 Haziran'da Göreve Başlayacak

Sakarya'daki cankurtaranlar, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısında deniz güvenliğini sağlayacak.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 15:55
Sakarya'da Cankurtaranlar 1 Haziran'da Göreve Başlayacak

Sakarya Sahillerinde Cankurtaran Dönemi Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen zorlu eğitim süreçlerinden başarıyla geçen 72 cankurtaran, 1 Haziran tarihinden itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde deniz güvenliğini sağlamak üzere göreve başlayacak.

Cankurtaranların Görev Alanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, cankurtaranlar Karasu, Kocaali ve Kaynarca bölgelerinde toplam 54 kilometrelik sahil şeridi üzerinde hizmet verecekler.

Özel Eğitim ve Hazırlık Süreci

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son tatbikatla birlikte, cankurtaranlar 46 kulede, 7 jet ski, 2 ATV, bot ve arazi aracıyla uygulamalı eğitimlerini tamamladı. Adaylar, suda insan çekme, su altı ve su üstü kurtarma kabiliyetleri ile vakaya en hızlı müdahale konularında kapsamlı eğitimler aldı.

Cankurtaran Operasyonları

Cankurtaran operasyonlarını yönlendirecek olan iki idari personel, oluşturulacak merkezlerde etkin bir şekilde görev alacak.

Hizmet Süresi

Sahildeki hazırlıklarını tamamlayan cankurtaranlar, 1 Haziran tarihinden başlayarak 15 Eylül tarihine kadar, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1...

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Başladı
2
Bakan Göktaş, Samsun'da Doğum Yardımı Alan Aileyi Ziyaret Etti
3
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi
4
Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Çocuğun Arama Çalışmaları 3. Gününde
5
Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti
6
Diyarbakır'dan 'Terörsüz Türkiye' İçin Birleşik Destek
7
Bodrum'da Dalgıçlardan 223 Kilogram Su Altı Temizliği

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!