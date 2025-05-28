Sakarya'da Cankurtaranlar 1 Haziran'da Göreve Başlayacak

Sakarya Sahillerinde Cankurtaran Dönemi Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen zorlu eğitim süreçlerinden başarıyla geçen 72 cankurtaran, 1 Haziran tarihinden itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde deniz güvenliğini sağlamak üzere göreve başlayacak.

Cankurtaranların Görev Alanı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, cankurtaranlar Karasu, Kocaali ve Kaynarca bölgelerinde toplam 54 kilometrelik sahil şeridi üzerinde hizmet verecekler.

Özel Eğitim ve Hazırlık Süreci

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen son tatbikatla birlikte, cankurtaranlar 46 kulede, 7 jet ski, 2 ATV, bot ve arazi aracıyla uygulamalı eğitimlerini tamamladı. Adaylar, suda insan çekme, su altı ve su üstü kurtarma kabiliyetleri ile vakaya en hızlı müdahale konularında kapsamlı eğitimler aldı.

Cankurtaran Operasyonları

Cankurtaran operasyonlarını yönlendirecek olan iki idari personel, oluşturulacak merkezlerde etkin bir şekilde görev alacak.

Hizmet Süresi

Sahildeki hazırlıklarını tamamlayan cankurtaranlar, 1 Haziran tarihinden başlayarak 15 Eylül tarihine kadar, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecekler.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince zorlu eğitimlerden geçirilerek seçilen 72 cankurtaran, 1 Haziran'dan itibaren Karadeniz kıyısındaki sahillerde denize girenlerin can güvenliğini sağlayacak.