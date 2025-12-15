DOLAR
Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Adapazarı'nda yakalanan Irak uyruklu şüpheli, emniyetteki işlemler sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:33
Operasyon ve adli süreç

Sakarya'da düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışma yürüttü.

Şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

