Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı
Operasyon ve adli süreç
Sakarya'da düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek amacıyla çalışma yürüttü.
Şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
