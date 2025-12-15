DOLAR
Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda Adapazarı'nda yakalanan Irak uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:42
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:45
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ bünyesinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetten adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonun amacı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ortaya koyuyor.

