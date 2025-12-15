Sakarya'da DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adapazarı'nda düzenlenen operasyonda Irak uyruklu şahıs yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, terör örgütü DEAŞ bünyesinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu şüpheli, Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetten adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyonun amacı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini ortaya koyuyor.

