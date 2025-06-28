Sakarya'da Devrilen Traktördeki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kazada, devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Taraklı-Geyve kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde, Y.Y. (16) idaresindeki traktörün kontrolden çıkarak yol kenarına devrilmesi sonucu meydana geldi. Olay sonrası, durumu acil olan herkes için jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri derhal kaza yerine intikal etti.

Sağlık görevlilerinin kazanın ardından yaptığı kontrollerde, traktörün altında kalan H.Y. (53) isimli kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın sürücüsü Y.Y. ise sağlık durumu iyi olmasına rağmen olay yerinde sinir krizi geçirerek yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Öte yandan, yaşamını yitiren kadının cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti.