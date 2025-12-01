Sakarya'da Drift Yapan Sürücüye 46 Bin 392 TL Ceza, Ehliyeti 2 Ay Alındı

Sakarya'da drift yapan R.A.Y.'ye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı; sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:32
Sosyal medyaya düşen görüntüler polis ekiplerini harekete geçirdi

Drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma sonucu araç ve sürücü tespit edilerek Serdivan ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde durduruldu.

Sürücü R.A.Y.'ye drift attığı gerekçesiyle 46 bin 392 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi de 2 ay süreyle geçici olarak geri alındı.

