Sakarya'da Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Silahlı Saldırı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, eski belediye başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 2009-2019 yılları arasında Ferizli'yi yöneten 64 yaşındaki Soğuk, Yeni Mahalle'deki ikametinden çıkarak araca bindiği sırada tanımadık bir kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Kaza ve Yaralanma

Saldırının hemen ardından Ahmet Soğuk, aracının kontrolünü kaybederek yol kenarındaki otluk alana durmak zorunda kaldı. Yaralı bir şekilde kendi çabasıyla araçtan inen Soğuk, yere yığıldı.

Olayın İhbarı

Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ve emniyet ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelerde Ahmet Soğuk'un ölümünün gerçekleştiği tespit edildi.

Olay Yeri İncelemeleri

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, meydana gelen olayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere olay yerine intikal etti. Olayın nasıl gerçekleştiği ve faillerin kim olduklarına dair soruşturma başlatıldı.

Cenaze ve Yakınlarının Durumu

Olayın ardından Ahmet Soğuk'un cenazesi, polis incelemelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsiye gönderildi. Bu esnada, durumu öğrenen Soğuk'un yakınları sinir krizi geçirdi.

Polisin Çalışmaları

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soğuk'un silahlı saldırıya uğradığı ve mermi izlerinin olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Soğuk'un silahlı saldırıya uğradığı ve mermi izlerinin olduğu otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.