Sakarya'da Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un Cinayetinde 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Sakarya'da Cinayet Soruşturması Başlatıldı

Sakarya ilinde eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahlı saldırı sonucu can vermesi, kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı. 64 yaşındaki Soğuk, yaşadığı Yeni Mahalle bölgesinde evinden çıkıp aracına bindiği esnada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Zanlılar Gözaltına Alındı

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayetle ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 4 şüpheli gözaltına alındı ve zanlılar emniyetteki işlemlerine tabi tutuluyor.

Ahmet Soğuk'un Siyasi Geçmişi

Ferizli ilçesinde 2009'dan 2019'a kadar belediye başkanlığı görevinde bulunan Soğuk'un aniden yaşamını yitirmesi, hem ailesi hem de destekçileri için yıkıcı bir kayıp oldu.