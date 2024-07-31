Sakarya'da Eski Belediye Başkanının Cinayetinde 4 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da Eski Belediye Başkanı Cinayeti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin olarak gözaltına alınan dört zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ahmet Soğuk (64) 27 Temmuz'da silahlı saldırıya uğradı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.F.Ö. (29), M.G., N.E. (39) ve kardeşi O.E.'yi gözaltına aldı.

Cinayetin Sebepleri

Polis ekipleri, cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak verecek meselesi ve organize sanayi bölgesindeki ihale sorunları nedeniyle işlendiğini belirledi. Saldırının faili olarak M.F.Ö.'nün ismini tespit etti.

Tetikçinin İfadesi

Polis kayıtlarına göre M.F.Ö., ifadesinde, "Bana, 'Güzel bir iş var, sadece ayağından sıkıp korkutacağız. İyi para kazanacağız.' dediler. Ben ne vurduğum adamı ne de N.E.'yi bilirim. Ben M.G. ile geldim. Bu işi getiren oydu, birlikte yaptık." şeklinde konuştu.

Eski Başkanın Son Anları

2009-2019 yılları arasında Ferizli'de belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, 27 Temmuz'da Yeni Mahalle'deki evinden aracına binerken silahlı saldırıya uğramıştı. Soruşturma sürecinde M.F.Ö., M.G., N.E. ve O.E. gözaltına alınmış, zanlıların suç kayıtları olduğu öğrenilmiştir.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak verecek ve OSB'deki ihale meselesi yüzünden işlendiğini değerlendiren ekipler, saldırının tetikçi M.F.Ö. (önde) tarafından yapıldığını belirledi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak verecek ve OSB'deki ihale meselesi yüzünden işlendiğini değerlendiren ekipler, saldırının tetikçi M.F.Ö. (önde) tarafından yapıldığını belirledi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak verecek ve OSB'deki ihale meselesi yüzünden işlendiğini değerlendiren ekipler, saldırının tetikçi M.F.Ö. (önde) tarafından yapıldığını belirledi.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında cinayetin arazi anlaşmazlığı, alacak verecek ve OSB'deki ihale meselesi yüzünden işlendiğini değerlendiren ekipler, saldırının tetikçi M.F.Ö. (önde) tarafından yapıldığını belirledi.