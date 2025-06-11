Sakarya'da Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Dehşet Anları

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Eski eşi tarafından silahla vurulan Emir Kocasoy (48), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay, Papuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokağı'nda meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Emir Kocasoy, ocak ayında boşandığı eski kocası R.D (42) ile çocuklarının evinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü ve R.D. yanında taşıdığı tabancayı ateşleyerek Kocasoy'u yaraladı.

Kadının Hastanedeki Mücadelesi

Koca siyah sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlının Gözaltına Alınması ve Tutuklanması

Olay sonrası gözaltına alınan R.D, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.D, "eski eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçuyla tutuklandı.

Kadının Trajedisi ve Boşanma Süreci

Çiftin ocak ayında boşandığı bilgisi edinilirken, bu trajik olay, pek çok kişi tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise adliyeye sevk edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli R.D. ise adliyeye sevk edildi.