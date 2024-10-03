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Sakarya'da Filistinli Yönetmenin 'Büyük Gelen Palto' Filmi Gösterildi

Nawras Abu Saleh'in 'Büyük Gelen Palto' filmi Sakarya'da izleyiciyle buluştu; yönetmenle söyleşi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:16
Sakarya'da Filistinli Yönetmenin 'Büyük Gelen Palto' Filmi Gösterildi

Sakarya'da 'Büyük Gelen Palto' İle Sanat Buluşması

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in 'Büyük Gelen Palto' adlı filmi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte izleyicilerle buluştu. Etkinlik, Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Film Gösterimi ve Yönetmen ile Söyleşi

Gösterimde izleyiciler, Filistinli bir kahramanın yaşam hikayesini anlatan bu dokunaklı filmi izleyerek, aynı zamanda 1987-2011 yılındaki Filistin intifadası ve Oslo Anlaşması süreçlerini keşfetme fırsatı buldu. Nayras Abu Saleh, yaklaşık 1.5 saat süren film gösteriminin ardından bir tercüman aracılığıyla yönetmenlik deneyimlerine dair soruları yanıtladı.

Dünya ile Paylaşmak İstediğimiz Bir Hikaye

Yönetmen Saleh, yaptığı açıklamada, "Davamızı bütün dünyaya etkili şekilde göstermemiz gerekiyor. Biz istiyoruz ki bu filmleri Batı’ya gösterelim, onlar da yaşadıklarımızı anlasınlar" dedi.

Yeni Projeler ve Sakarya'daki Anılar

Türkiye’de beş yıldır yaşayan yönetmen, yeni projeler üzerinde çalıştığını da ekledi. Etkinlik sonunda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin tarafından Saleh'e bir hediye takdim edildi.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle...

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle...

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle...

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle...

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle...

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle...

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle...

Filistinli yönetmen Nawras Abu Saleh'in "Büyük Gelen Palto" filmi, Sakarya'da izleyiciyle buluştu.

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