Sakarya'da Güneş Enerji Santrali ile 20 Günde 40 Ton Karbon Salınımı Önledi

Sakarya'da Yenilenebilir Enerji devrimi

Sakarya'da şehirlerarası otobüs terminalinin çatısında devreye alınan Güneş Enerji Santrali, sadece 20 günde 40 tonluk karbondioksit emisyonunu önleyerek çevre dostu bir başarıya imza attı.

Projenin Detayları

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Büyükşehir Terminali GES Projesi, 11 Haziran itibarıyla tam kapasite ile elektrik üretimine başladı. Büyükşehir'in öz kaynaklarıyla gerçekleştirilen bu projede, günlük 4,5 megavat-saat elektrik üretimi sağlandığı açıklandı.

20 günlük süreçte, toplamda 1428 panel ile 85 megavat-saat elektrik üretilerek, 40 ton karbondioksit salımı önlendi. Ayrıca, GES sayesinde 34 ton kömür tasarrufu sağlanmış ve 56 ağaçtan elde edilen oksijen doğaya kazandırılmıştır.

Gelecek Hedefleri

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar tarafından kamuoyuna tanıtılan bu projeyle, yıllık 4 milyon 500 bin lira elektrik tasarrufu hedeflenmekte ve yıllık yaklaşık 983 bin kilovat elektrik üretilmesi planlanmaktadır.

Açıklamada, Proje ile ilgili şu ifadeler yer aldı: "2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda öz kaynaklarımızla hayata geçirilen Terminal Çatı GES Projesi, Sakarya’nın yenilenebilir enerji vizyonunun somut göstergesidir. Terminal binasının elektrik ihtiyacının tamamı artık güneşten karşılanmakta, böylece yılda 473,54 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçilmesi hedeflenmektedir. GES projesi sadece enerji üretmekle kalmayıp temiz ve dirençli şehirler hedefimize de güç katmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak, sürdürülebilir geleceğe uzanan her projeyi kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz."

Sakarya'da şehirlerarası otobüs terminalinin çatısında devreye alınan Güneş Enerji Santrali ile 20 günde 40 tonluk karbondioksit emisyonunu önledi.

Sakarya'da şehirlerarası otobüs terminalinin çatısında devreye alınan Güneş Enerji Santrali ile 20 günde 40 tonluk karbondioksit emisyonunu önledi.