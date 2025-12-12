Sakarya'da Hasadın Yükünü Kadın İşçiler Taşıyor

Kış sebzeleri tarladan tezgaha: Kadın emeğiyle

Sakarya’da pazar ve market tezgâhlarında yer alan sebze ile meyveleri tarladan bin bir emekle toplayan kadın işçiler, soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Verimli tarım arazilerine sahip kentte, kış sebzelerinin hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan kadın işçiler, yağmura ve çamurlu zemine aldırış etmeden ürün topluyor.

Günlük yevmiye olarak 1.500 ila 2.000 lira arasında ücret alan kadınlar, topladıkları sebze ve meyveleri römorklara yükleyerek sevkiyata hazır hale getiriyor.

Topladıkları ürünlerin römorklara, ardından kamyon ve tırlara yüklenmesiyle pazar ve market tezgâhlarına ulaşması için yoğun bir ekip çalışması yürütülüyor.

63 yaşındaki Meryem Başak, yaptığı açıklamada, "Yaz, kış demeden işime geliyorum. Tarlada çalışıyoruz. Ardından topladığımız ürünleri römorklara, daha sonrasında da kamyon ve tırlara yüklüyoruz. Akşam saat 18.30 sıralarında da evlerimize gidiyoruz. Kadın çok güçlüdür" dedi.

Yağmur, çamur ve soğuk demeden çalışan kadın işçiler, hem tarlada hem de dağıtım sürecinde gösterdikleri emekle bölge tarımının bel kemiğini oluşturuyor.

