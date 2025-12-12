DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.894,57 -0,73%
BITCOIN
3.938.320,77 -0,77%

Sakarya'da Hasadın Yükünü Kadın İşçiler Taşıyor

Sakarya'da kadın işçiler, yağmur ve çamura rağmen kış sebzelerini tarladan pazar tezgahlarına taşıyarak aile ekonomisine katkı veriyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:44
Sakarya'da Hasadın Yükünü Kadın İşçiler Taşıyor

Sakarya'da Hasadın Yükünü Kadın İşçiler Taşıyor

Kış sebzeleri tarladan tezgaha: Kadın emeğiyle

Sakarya’da pazar ve market tezgâhlarında yer alan sebze ile meyveleri tarladan bin bir emekle toplayan kadın işçiler, soğuk hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Verimli tarım arazilerine sahip kentte, kış sebzelerinin hasadı devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutan kadın işçiler, yağmura ve çamurlu zemine aldırış etmeden ürün topluyor.

Günlük yevmiye olarak 1.500 ila 2.000 lira arasında ücret alan kadınlar, topladıkları sebze ve meyveleri römorklara yükleyerek sevkiyata hazır hale getiriyor.

Topladıkları ürünlerin römorklara, ardından kamyon ve tırlara yüklenmesiyle pazar ve market tezgâhlarına ulaşması için yoğun bir ekip çalışması yürütülüyor.

63 yaşındaki Meryem Başak, yaptığı açıklamada, "Yaz, kış demeden işime geliyorum. Tarlada çalışıyoruz. Ardından topladığımız ürünleri römorklara, daha sonrasında da kamyon ve tırlara yüklüyoruz. Akşam saat 18.30 sıralarında da evlerimize gidiyoruz. Kadın çok güçlüdür" dedi.

Yağmur, çamur ve soğuk demeden çalışan kadın işçiler, hem tarlada hem de dağıtım sürecinde gösterdikleri emekle bölge tarımının bel kemiğini oluşturuyor.

KADINLAR, TOPLADIKLARI SEBZE VE MEYVELERİ RÖMORKLARA YÜKLEYEREK SEVKİYATA HAZIR HALE...

KADINLAR, TOPLADIKLARI SEBZE VE MEYVELERİ RÖMORKLARA YÜKLEYEREK SEVKİYATA HAZIR HALE GETİRİYOR.

KADINLAR, TOPLADIKLARI SEBZE VE MEYVELERİ RÖMORKLARA YÜKLEYEREK SEVKİYATA HAZIR HALE...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
3
MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor
4
Antalya'da Atık Kumaşlar Kadınların Emeğiyle Yılbaşı Maskotlarına Dönüştü
5
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı
6
Patnos İyilik Elçileri Derneği, Sobadan Yanan Aileye Destek Başlattı
7
Nevşehir'de Halk Günü'ne Yoğun İlgi: Başkan Rasim Arı Vatandaşla Buluştu

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda