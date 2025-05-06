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Sakarya'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 09:41
Sakarya'da Kaçak Kazı Yapan 3 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütmekteydi.

Boztepe Mahallesi'nde yapılan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda, K.H. (67), M.Ç. (61) ve B.K. (45) isimli şahıslar, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda ayrıca, 10 el yapımı patlayıcı, 5,5 kilogram patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 2 kazma, 3 hilti, 2 kürek, 3 elektrik kablosu, jeneratör, balyoz, yeraltı görüntüleme cihazı, mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen el yapımı patlayıcılar ve patlayıcı olduğu değerlendirilen maddeler, Patlayıcı Madde İmha Timi ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından güvenli bir şekilde imha edilmiştir.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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