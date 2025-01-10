Sakarya'da Kaçak Kazıya Fotokapanla Darbe: 11 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da Kaçak Kazı Operasyonu

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, jandarma ekipleri, Hacıyakup Mahallesi'nde gerçekleştirilen kaçak kazı faaliyetini ortaya çıkardı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 11 şüpheliyi fotokapan sayesinde yakaladı.

Fotokapan ile Tespit Edildi

Olay yerinde bulunmayan şüphelilerin izini sürmeye devam eden ekipler, daha önceden yerleştirilen fotokapanı sökerek zarar veren zanlıların, yakalama öncesinde bazı önlemler aldığını tespit etti. Ancak, fotokapanın anlık ve sürekli kayıt özelliği, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesini sağladı.

Yakalanan Şüpheliler

Düzenlenen operasyonda M.T. (53), Ö.K. (35), M.C. (49), Y.Ç. (36), M.A.B. (23), Z.Ç. (27), İ.K. (20), İ.U. (50), K.U. (39), A.A. (50) ve M.S. (60) adlı zanlılar yakalandı. Yapılan operasyonda ayrıca 3 cep telefonu, balyoz, kürek ve kazma gibi kazı malzemeleri ele geçirildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kaçak kazı yapan 11 zanlı, jandarma ekiplerince fotokapan sayesinde yakalandı. Operasyonda, 3 cep telefonu, balyoz, kürek ve kazma ele geçirildi.