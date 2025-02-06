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Sakarya'da Kar Nedeniyle 25 Araç Kurtarıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan 25 araç, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:06
Sakarya'da Kar Nedeniyle 25 Araç Kurtarıldı

Sakarya'da Kar Sebebiyle Mahsur Kalan 25 Araç Kurtarıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 25 araç başarıyla kurtarıldı. Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ederken, özellikle Çam Dağı yolunda ulaşım durma noktasına geldi.

Kocaali ile Hendek ilçeleri arasındaki 900 rakımlı yol, kar nedeniyle kapanınca yolda kalan vatandaşlar Kocaali Belediyesi ile iletişim kurarak yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye Kocaali Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda yolda mahsur kalan 25 araç kurtarıldı. Öte yandan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının başladığı andan itibaren 80 kişilik bir ekibin 40 araçla sahada görev aldığı belirtilerek, toplam 42 grup yolunun tamamının ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Ayrıca, tuzlama çalışmalarının da devam ettiği ve ekiplerin her an hazır bekletildiği vurgulandı.

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