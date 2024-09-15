Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 28 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen makarna fabrikasındaki patlamada 28 kişi yaralandı, 6'sı ağır durumda.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:18
Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama: 28 Yaralı

Hendek'deki Makarna Fabrikasında Patlama Meydana Geldi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında gerçekleşen patlama, bölgedeki sakinleri derinden etkiledi. Patlama sonucu 6'sı ağır olmak üzere toplam 28 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri civarındaki fabrikada, yem silolarıyla ilgili olarak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı büyük bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaralıların Durumu

Vali Yaşar Karadeniz, olay hakkında güncel bilgileri paylaşarak, "28 yaralı var. Bunlardan 6'sı ağır. 6 ağır yaralımızın da ikisi entübe durumda." dedi. Yaralıların, Hendek ve Akyazı’da yanı sıra Düzce ve Kocaeli’deki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olay sonrası, çevik kuvvet ekipleri çevredeki güvenlik önlemlerini artırarak, olası risklere karşı tedbir aldı.

Vali Karadeniz'in Ziyareti

Olay yerini ziyaret eden Vali Karadeniz, yaralılarla birebir ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. "Hepsiyle konuştuk, Allah’tan şifa diliyorum," şeklinde konuştu. Ayrıca, olayın nedenine dair kesin bir bilgi vermenin şu an için yanlış olacağını belirtti.

Resmi Yetkililerin Durumu İzlemesi

AK Parti Sakarya milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer resmi yetkililer de olaya müdahale eden ekiplerle birlikte bölgeyi ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı, mahsur kalan 1 çalışan kurtarıldı. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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