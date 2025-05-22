Sakarya'da 'Makina Zirvesi' Başarıyla Tamamlandı

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) tarafından düzenlenen 'Makina Zirvesi', Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yer alan bir otelde gerçekleştirildi. Zirve, sektör temsilcilerinin deneyim ve önerilerini paylaştığı önemli bir platform oldu.

Zirvede, sektörün mevcut durumu, geleceğe yönelik öngörüler, küresel rekabet koşulları, son teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir üretim politikaları, verimlilik artırma yöntemleri ve inovasyon stratejileri üzerinde duruldu.

Verimlilik Paneli

Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz'un moderatörlüğünde, Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural ve İMAK Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir gibi önemli isimler, verimlilik üzerine panel düzenledi.

Panelde konuşan Konak, insan odaklı bir verimlilik yaklaşımının önemine değinerek, iş gücünü istekleri doğrultusunda nasıl yetiştirdiklerini anlattı. "Genelde hep yarış arabasına odaklanırız. Ancak pilotun inandığı hedeflere inanıp inanmadığını sorgulamamız gerekir," diyen Konak, insanların duygu ve hislerinin başarıda belirleyici olduğunu vurguladı.

Yapay zeka politikalarına da dikkat çeken Konak, yapay zekanın insan merkezli kullanılmadığında sürdürülemez hale geleceğini ifade etti: "İnsanı merkeze koymadan yapay zekayı kullanamazsınız," dedi.

Özdemir, Çin tarafından gelen baskıların Türkiye'deki maliyetlere etkisini vurguladı ve verimliliğin artırılmasının hayati önemde olduğunu söyledi: "Daha verimli olmak için çaba göstermeliyiz, aksi takdirde ayakta kalamayız," değerlendirmesinde bulundu.

Onur Vural ise iş hayatında sorgulamanın önemine dikkat çekerek, insan kaynağının değerini ve doğru yönetim ile paylaşımın gerekliliğini vurguladı. "Bilgi, paylaşıldıkça artan bir güçtür," ifadesini kullandı.

Zirve, çeşitli firmaların stantlarında ürünlerini sergilediği 'İnovasyon' ve 'Sürdürülebilirlik' panelleriyle sona erdi.

Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenen "Makina Zirvesi"nde firma temsilcileri, deneyim ve önerilerini paylaştı. Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvede, Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz moderatörlüğünde, Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural ve İMAK Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir'in katılımıyla "Verimlilik Paneli" düzenlendi.

Sakarya Makina İmalatçıları Birliğince (SAMİB) düzenlenen "Makina Zirvesi"nde firma temsilcileri, deneyim ve önerilerini paylaştı. Sapanca ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvede, Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz moderatörlüğünde, Toyota Boshoku Türkiye Başkanı Hakan Konak, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Onur Vural ve İMAK Genel Müdürü Fatih Mehmet Özdemir'in katılımıyla "Verimlilik Paneli" düzenlendi.