Sakarya'da Metrobüs Projesi hızla ilerliyor

Sakarya'nın Ulaşımına Modern Bir Dokunuş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehirdeki ulaşımı dönüştürecek olan 17 kilometrelik metrobüs projesinin çalışmalarının hızla sürdüğünü duyurdu. Proje, toplamda 11 istasyondan oluşacak ve Sakarya halkının daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamayı amaçlıyor.

Metrobüs ile Güvenli ve Hızlı Ulaşım

Alemdar, metrobüs hattının yerinde incelemelerine devam ederken yaptığı açıklamada, projenin şehre hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de metrobüs sistemini kullanan ikinci şehir olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, projenin insanlara güvenli, hızlı ve rahat bir seyahat imkanı sunacağını ifade etti. "Sakarya'daki ulaşımı en modern ve en güvenli şekilde yaparken, vatandaşlarımızı en uygun şartlarda taşımaya gayret edeceğiz," dedi.

Raylı Sistem ve İhale Süreçleri

Alemdar, raylı sistem çalışmalarının proje ihalesinin tamamlandığını aktarırken, Karasu demir yolunun ihalesinin bu ay sonuna kadar yapılacağını belirtti. Böylece şehir içi ulaşımın çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Kendi Kaynaklarımızla Çalışmalar Sürüyor

Proje kapsamındaki tüm altyapı ve üst yapı çalışmalarını belediye ekipleri olarak gerçekleştireceklerini vurgulayan Alemdar, "Bunu kendimiz yapacağız," dedi. Ayrıca, Mart ayı sonuna kadar ilk metrobüs seferini başlatmayı hedeflediklerini kaydetti. Şu ana kadar yaklaşık 2 kilometrelik bir güzergahın tamamlandığını belirtti.

Doğal Dengenin Korunması

Alemdar, çalışma güzergahındaki ağaçların ve yeşilliklerin zarar verilmeden güvenli şekilde taşınacağını belirterek, "Bu bitkileri parklarda ve yeni yapacakları hayvan barınağının etrafında yeniden değerlendireceğiz," diye ekledi. Çalışmaların sürdüğü alanda, çevre bilincinin ön planda tutulması ve doğal dengenin korunmasına özen gösterileceği vurgulandı.

Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor. Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere açıklama yaptı.

Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor. Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere açıklama yaptı.