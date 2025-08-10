Sakarya'da Mudurnu Deresi Protestosu: Fabrika Atıkları İle Kirletiliyor!

Sakarya'da Mudurnu Deresi İçin Protesto Düzenlendi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden geçen Mudurnu Deresi, fabrikaların atıklarını dereye akıttığı iddiasıyla protesto edildi. Küçücek İstiklal Mahallesi'ndeki mahalle sakinleri, Küçücek Köprüsü'nde toplanarak çevreye dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi.

Fabrikaya Tepki Yürüyüşü

Protestocular, traktörlerle birlikte fabrikanın önüne kadar yürüyerek, düdük çalarak ve sloganlar atarak seslerini duyurdular. Ellerinde, "Temiz Vicdan, Temiz Çevre", "Mudurnu Deresi Ölüyor" gibi pankartlar taşıyan kalabalık, derelerin kirlenmesine karşı duyarlılık gösterdi.

Basın Açıklaması

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, fabrikaların atıklarını ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen akarsulara boşalttığını belirtti. Bayraktar, "Bu zalimler, para kazanmak için arıtma süreçlerini devre dışı bırakıyorlar. Bu durum, insan ve çevre sağlığını tehdit ediyor," dedi.

Doğanın Korunması Çağrısı

Bayraktar, eyleme katılanlara doğayı ve geleceği korumak üzere duyarlılık gösterdikleri için teşekkür etti ve yetkililere denetimlerin artırılması yönünde çağrıda bulundu. Ayrıca, işletme sahiplerinin çevreyi kirletmeyi bırakmalarını ve çocukların geleceğine zarar vermemelerini istedi.

Yıllardır Sürerek Devam Eden Bir Sorun

Akbalık Mahallesi muhtarı Rüstem Bilgi, bu protestonun yıllardır devam eden bir sessiz çığlığın ifadesi olduğunu belirterek, doğanın bir miras değil, çocukların emaneti olduğuna dikkat çekti.

Analizler Ortaya Çıkardı

Bilgi, yaptıkları su analizlerinde arsenik ve ağır metallere rastlandığını ifade ederek, haftasonları atıkları sistematik bir şekilde derelere salan fabrikaların bu kirliliğe neden olduğunu öne sürdü. Bu durum, toplu balık ölümlerinin de kaynağı olarak gösteriliyor.

