Sakarya'da Öğretmen Darbedildi: Soruşturma Başlatıldı

Sakarya'da Öğretmen Darbedildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Aydın Gürdamar Ortaokulu'nda bir öğretmenin öğrenci tarafından darbedilmesi üzerine idari soruşturma başlatıldı. Olay, 7 Kasım'da derslikte meydana geldi.

Olayın Detayları

İddialara göre, kadın öğretmen, iki 7. sınıf öğrencisi arasında çıkan kavgaya müdahale etmek istedi. Bu esnada, kavga eden öğrencilerden birisi öğretmeni iterek yere düşmesine neden oldu. Kadın öğretmen, meslektaşının yardımıyla yerden kalkarak sınıftan ayrıldı.

Olayın hemen ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci tarafından darbedilen öğretmen için bir idari soruşturma başlattı. Ayrıca, darbedilen öğrencinin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Çiğdem Erdoğan'dan Açıklama

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Öğretmene saldırı olayını üzüntüyle karşıladığını belirten Erdoğan, "İl Milli Eğitim Müdürümüz ile kıymetli öğretmenimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Eğitim yuvalarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, bilinçli ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için yoğun bir gayret gösteriyor. Bu gayretli mücadelede eğitimcilerimizin her zaman yanındayız. Konuya ilişkin ilgili birimlerce açılan soruşturmalar devam ediyor. Bizler de yakın takipçisi olacağız. Menfur hadiseyi yaşayan öğretmenimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum," ifadelerinde bulundu.