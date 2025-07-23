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Sakarya'da Orman Yangını: D-650 Kara Yolu Kapalı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde orman yangını nedeniyle D-650 kara yolu çift yönlü kapatıldı. Tedbir amaçlı bir mahalle boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:09
Sakarya'da Orman Yangını: D-650 Kara Yolu Kapalı

Sakarya'nın Geyve İlçesinde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan bir yangın, hem havadan hem de karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle, Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisinde yangın başladı. İhbar üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Dik ve eğimli arazide yangınla mücadelenin zorluğu nedeniyle, bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Yangın nedeniyle D-650 kara yolu, Bilecik-Adapazarı istikametinde çift yönlü olarak geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Nuruosmaniye Mahallesi Tedbir Amaçlı Boşaltıldı

Yangın nedeniyle Nuruosmaniye Mahallesi tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Mahalle sakini Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını ve yangının yayıldığını belirtti. Yıldırım, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin yangınla mücadele çalışmaları sürerken, halkın güvenliği için önlem alınmaya devam edilmektedir.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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