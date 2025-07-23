Sakarya'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Başladı

Sakarya'nın Geyve İlçesinde Yangın Alarmı!

Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Karaçam ve Nuruosmaniye mahalleleri arasında yer alan Balaban mevkiinde, ormanlık alanda çıkan yangın, şu an itibarıyla yoğun bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı. Ancak, dik ve eğimli arazi nedeniyle yangınla mücadele oldukça zorlaşıyor.

Helikopter ile Yangına Müdahale

Alevlerle mücadele etmek için bölgeye bir yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Gelişmeleri takip ettiğimiz bu süreçte, yerel halkın güvenliği ve yangının büyümemesi için yetkililer gerekli önlemleri alıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.