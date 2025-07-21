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Sakarya'da Orman Yangını İkinci Güne Giriş Yaptı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale gece gündüz sürüyor, tahliye edilen mahallelerde soğutma çalışmaları devam etmekte.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 10:34
Sakarya'da Orman Yangını İkinci Güne Giriş Yaptı

Sakarya'da Orman Yangını İkinci Gününde

Sakarya'nın Geyve ilçesinde dün saat 17.00 sularında başlayan orman yangını, ikinci gününde havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılmaktadır. Hacılar Mahallesi'nde meydana gelen yangına, Orman İşletme, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve çeşitli arama kurtarma dernekleri katılım sağlıyor.

Müdahalelere Büyük Destek

Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara toplam 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve hava araçları dahil olmak üzere ciddi bir destek verilmektedir.

Tahliye Edilen Mahallelerde Çalışmalar Devam Ediyor

Dün güvenlik amacıyla tahliye edilen Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yoğun dumanın hâkim olduğu bölgelerde, ekipler yanan ev ve yapılarda soğutma işlemleri gerçekleştirmektedir.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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