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Sakarya'da Orman Yangını: Taşoluk Mahallesi Tahliye Edildi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Taşoluk Mahallesi tedbiren tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 22:51
Sakarya'da Orman Yangını: Taşoluk Mahallesi Tahliye Edildi

Sakarya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Geyve ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının Bozören ve Kozan mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi.

İhbar üzerine, bölgeye Ormancılık Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin geniş bir alana yayılması ile birlikte, Taşoluk Mahallesi güvenlik nedenleriyle tahliye edildi. Vatandaşlar, su tankerleriyle yerel ekiplerle birlikte yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Vali Rahmi Doğan: Tüm İmkanlar Seferber Edildi

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Yangının söndürülmesi için 8 helikopter, 5 uçak ve yeterli sayıda personelle müdahale edildiğini belirten Doğan, "Olası bir riskin önüne geçmek amacıyla Taşoluk Mahallesi'ni tedbiren tahliye ettik. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." dedi.

Doğan, ekiplerin büyük özveriyle çalıştığını dile getirerek, yangının kontrol altına alınması için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurguladı. Vatandaşlara, resmi makamlar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar etmemeleri ve sahadaki ekiplerin uyarılarına eksiksiz uymaları gerektiğini hatırlatarak Geyve halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

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