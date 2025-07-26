Sakarya'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın, Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangın ihbarının ardından, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürmektedir.

Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bu gibi durumlarda vatandaşların da dikkatli olması önem taşımaktadır.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.