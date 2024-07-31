Sakarya'da Otobüs Şoföründen Örnek Davranış

Sakarya'da Bir Kahramanlık Hikayesi

Sakarya'da bir belediye otobüsü şoförü, bayılan bir yolcusuna yardım ederek takdir topladı. Olay, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 23 numaralı otobüste meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Olay, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'nda seyir halindeyken yaşandı. Otobüs, bir anda fenalaşan kadın yolcuyla durmak zorunda kaldı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine otobüs şoförü Erhan Kaş, Büyükşehir Merkez Koordinasyon Amirliği ile irtibata geçti.

Hızla Hastaneye

Yardım çağrısının ardından şoför, güzergahından çıkarak acilen Yenikent Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Yolcuların yardımıyla araçtan indirilen kadın, hemen acil servise alındı.

Duyarlılık ve Dayanışma

Olayın ardından, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, otobüs şoförünün ve yolcularının gösterdiği duyarlılığın önemli bir dayanışma örneği olduğu ifade edildi. "Vatandaşımıza karşı duyarlı davranan personelimize teşekkür ediyoruz. Hastaneye kaldırılan yolcumuzun sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz," denildi.

Güvenlik Kamerasındaki Anlar

Olay anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, yardımlaşmanın ve dayanışmanın bir arada yaşandığını bir kez daha gösterdi.

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu Yenikent Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. Otobüste yaşananlar, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.