Sakarya’da Sağanak Sonrası Sel Felaketi: Karasu ve Kocaali’de Dereler Taştı, Evler ve Yollar Su Altında Kaldı

Sakarya’da soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisini sürdürüyor. Karadeniz kıyısındaki Karasu ve Kocaali ilçelerinde iki gündür devam eden sağanak yağış, sel felaketine yol açtı. Karasu’da Darıçayırı Deresi ile Sakarya Nehri, Kocaali’de ise Çark Deresi taştı. Taşkınlar, bazı mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi.





Su Baskınları Hayatı Felç Etti

Sağanak yağışın ardından derelerin taşmasıyla birlikte Karasu’da Darıçayırı, Manavpınarı, Tuzla, Hürriyet ve Akkum mahallelerinde, Kocaali’de ise Çark Mahallesi’nde su baskınları meydana geldi. Su baskınları nedeniyle bazı evlerin bahçeleri, iş yerleri, tarım arazileri, tavuk kümesleri ve ahırları su altında kaldı. Bazı yollar da ulaşıma kapandı. Vatandaşlar, evlerini ve eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.





Yetkililer Çalışma Başlattı

Sel baskınlarının yaşandığı bölgelere devlet Su İşleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Karasu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, taşkınların olduğu alanda çalışma yürüterek, su tahliyesi ve temizlik çalışması yaptı. Ayrıca bölgedeki hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.





Sakarya’da sağanak nerede etkili oldu?



Sakarya’da sağanak, Karadeniz kıyısındaki Karasu ve Kocaali ilçelerinde etkili oldu.

Sakarya’da sağanak sonrası hangi dereler taştı?

Sakarya’da sağanak sonrası Karasu’da Darıçayırı Deresi ile Sakarya Nehri, Kocaali’de ise Çark Deresi taştı.





Sakarya’da sağanak sonrası hangi mahallelerde su baskını oldu?

Sakarya’da sağanak sonrası Karasu’da Darıçayırı, Manavpınarı, Tuzla, Hürriyet ve Akkum mahallelerinde, Kocaali’de ise Çark Mahallesi’nde su baskını oldu.

Sakarya’da sel felaketinde can kaybı var mı?

Sakarya’da sel felaketinde can kaybı yaşanmadı. Belediye başkanları, en büyük tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu belirttiler.

Sakarya’da sel felaketinin bıraktığı hasar ne kadar?

Sakarya’da sel felaketinin bıraktığı hasarın tespiti için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Sel suları evleri, tarlaları, yolları ve araçları su altında bıraktı. Selin bıraktığı hasarın boyutu henüz netleşmedi.