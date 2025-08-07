Sakarya'da Silahlı Kavgada 2 Ölü, 3 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Silahlı Kavga: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 5 Ağustos akşamı meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı. Olay sonrası jandarma ekipleri hızla harekete geçti.

Olayın Ardından Gözaltılar

Olayın yaşandığı Ekinli Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan kargaşada, Numan K ve Mustafa K hayatını kaybetti, M.K ve Y.K yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Yaşanan olayın ardından jandarma, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar neticesinde, İ.H.K (48) ve E.K (32) olay yerinden kaçarken, Ö.K ve H.K de silahla olay yerinde yakalandı. İ.H.K, Numan K'yi öldürme ve yaralı olan M.K'yi yaralama suçlamasıyla kolluk kuvvetlerine teslim oldu.

Adli Süreç ve Firari Zanlı

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili olarak firari durumdaki E.K'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Halkın güvenliği için olay yerine geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için tüm olanakları seferber ediyor.

