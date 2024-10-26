Sakarya'da Takla Atan Araçta Üç Yaralı

Sakarya'da Kaza: Üç Yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobil takla attı ve sonucu olarak üç kişi yaralandı.

Kaza Detayları

B.M.A. isimli sürücünün kontrolündeki 54 ABG 787 plakalı otomobil, Alandere Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Olay Yeri Müdahaleleri

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters şekilde kalan otomobildeki sürücü B.M.A. ile birlikte yolcular E.E.K. ve H.N.G. yaralandı.

Yaralıların Durumu

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.