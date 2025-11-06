Sakarya'da takla atan otomobilden sürücü burnu kanamadan kurtuldu

Serdivan'da 3 metre yükseklikten takla atarak alt sokağa düşen 54 ANY 230 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y. burnu kanamadan kurtuldu; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:21
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak'ta seyir halinde olan 54 ANY 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Olayın Detayları

İçinde H.Y. (24) bulunan araç, taklalar atarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa devrildi. Hurdaya dönen otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Soruşturma

Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

