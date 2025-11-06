Sakarya'da takla atan otomobilden sürücü burnu kanamadan kurtuldu
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak'ta seyir halinde olan 54 ANY 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Olayın Detayları
İçinde H.Y. (24) bulunan araç, taklalar atarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa devrildi. Hurdaya dönen otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.
Soruşturma
Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
