Sakarya'da TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması — 15 Üniversite Finalde

Sakarya TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'na ev sahipliği yapıyor

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, Sakarya'da devam ediyor. HAVELSAN ve T3 Vakfı tarafından Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Sahası'nda düzenlenen final yarışlarına 15 takım katılıyor.

Yarışma içeriği ve görevler

Takımlar kendi ürettikleri İHA'larla sürü konseptinde belirtilen görevleri yerine getirmek için mücadele ediyor. Yarışma boyunca "3B Formasyon", "Sürü Halinde Navigasyon", "Sürüden Birey Çıkarma/Ekleme" ve "Sürü Keşif" görevlerini en iyi şekilde tamamlayan takımlar değerlendirilecek.

Hedef ve ödüller

Etkinliğin temel amacı, sürü halinde belirlenen görevleri gerçekleştirebilen İHA'lar için yazılım ve algoritmaların geliştirilmesini teşvik etmek. Yarışma sonunda performanslarına göre 3 takıma ödüller takdim edilecek.

Süre

Final yarışları, planlandığı üzere 29 Ağustos'ta sona erecek.

