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Sakarya'da Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da tırın çarptığı 58 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:27
Sakarya'da Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trafik Kazası: Tırın Çarptığı Kadın Yaşamını Yitirdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yaşanan üzücü bir trafik kazasında, 58 yaşındaki Sevim Ç, tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Yeni Sakarya Caddesi'nde meydana geldi.

Olay, M.E. yönetimindeki 54 AGF 090 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekledikten sonra hareket ettiğinde gerçekleşti. Tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Ç'ye çarptı.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın altından çıkardıkları kadını Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü M.E., ifadesinin alınması amacıyla emniyete götürüldü. Olayın meydana geldiği an, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve görüntülerde, Sevim Ç'ye tırın çarptığı açıkça görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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