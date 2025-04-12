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Sakarya'da Trajik Yangında Hayatını Kaybeden İki Kardeş Zonguldak'ta Defnedildi

Sakarya'da çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşındaki kardeşler Zonguldak'ta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 16:14
Sakarya'da Trajik Yangında Hayatını Kaybeden İki Kardeş Zonguldak'ta Defnedildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen üzücü bir yangın sonucunda hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşındaki iki kardeşin cenazeleri Zonguldak'ta defnedildi.

Yangında yaşamını yitiren Çınar Kulan (4) ve Cansu Kulan (3) için, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde bir cenaze töreni düzenlendi. Tören, öğle vakti köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında gerçekleştirildi.

Cenaze törenine aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, baba Serdal Kulan'ın duygusal bir yük altında olduğu ve güçlükle ayakta durduğu gözlemlendi.

Ayrıca, Serdal Kulan'ın tavuk çiftliğindeki işinden ayrıldığı ve ailesiyle birlikte memleketi Zonguldak'a dönmeyi planladığı ifade edildi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark Mahallesi Seferler Sokak'taki prefabrik evde dün meydana gelen yangının ardından, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmişti. Yangın sonrası yapılan incelemelerde, iki kardeşin cansız bedeni bulundu.

Yangında yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen baba Serdal Kulan sinir krizi geçirmişti.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi. Yangında yaşamını yitiren kardeşler Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) için Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun...

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi. Yangında yaşamını yitiren kardeşler Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) için Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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