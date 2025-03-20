Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda iki zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda Ele Geçirilen Maddeler

Belirlenen adrese yapılan baskında, 523 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar V.A. (37) ve E.D. (33) oldu.

Adliye Süreci

Gözaltına alınan iki şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından çıkartılan zanlılar tutuklandı.

Böylece Sakarya'daki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları bir kez daha etkili bir şekilde sürdürülmüş oldu.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Adrese düzenlenen operasyonda, 523 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Adrese düzenlenen operasyonda, 523 gram sentetik uyuşturucu ve 5 sentetik ecza hap ele geçirildi.