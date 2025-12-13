DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.865.081,65 -0,29%

Sakarya'da yaylada kaybolan Karaçoban çifti gece görüşlü dronla kurtarıldı

Sakarya'da 9 Aralık'ta Karagöl Yaylası'nda kaybolan 71 ve 72 yaşındaki Karaçoban çifti, AFAD ve jandarma ekiplerinin gece görüşlü dron ve yaya aramasıyla saatler sonra bulundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:47
Sakarya'da yaylada kaybolan Karaçoban çifti gece görüşlü dronla kurtarıldı

Sakarya'da yaylada kaybolan Karaçoban çifti bulundu

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin gece görüşlü dron destekli çalışması sonuç verdi

Olay: 9 Aralık tarihinde Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde, 71 yaşındaki Havva Karaçoban ve 72 yaşındaki Mustafa Karaçoban yayla yolunda kayboldu.

Gelişme: Geyve'den dönerken araçlarının çamura saplandığını ve daha sonra telefon sinyalinin kesildiğini bildiren çift için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, gece görüşlü dron ve yaya ekibi ile geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bulunma: Yapılan çalışmaların ardından çift saatler sonra bulunarak sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yaşlı çifti buldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havva Karaçoban (71) yaşadıklarını anlattı: "Geyve’den çıktık ve eve gönderken mantar toplamaya karar verdik. Eşim gitti, birkaç mantar topladı sonrasında yağmur yağmaya başlayınca bıraktık. Dönerken sis oluştu ve önümüzü göremedik. Bir yerlere girdik yolu kaybettik. Ben uyardım ama beni dinlemedi ve çamura saplandığımız alana doğru gittik. Çamura saplandık aracı ileri geri hareket ettirmemize rağmen kurtulamayınca aracın içine bindik ve gece oldu. Eşim daha sonrasında yürüyerek yüksek yere gitti, çocuklara telefon ettiler. Çocuklarda bizi gece 01.00 gibi kurtardılar. Ben bizi kurtarmaya gelen aracın ışıklarını görünce mutlu oldum. Ekipler bizi bulduklarında eşim uyuyordu ve ona araba farlarının gördüğümü söyledim bana inanmadı, 'sana öyle geliyor' dedi. Bizi sonrasında Taraklı’ya götürdüler, hastanede kontrollerimizi yaptılar aç olup olmadığımızı sordular."

Mustafa Karaçoban (72) değerlendirdi: "Yoldan dönerken mantar toplamaya karar verdik. İstediğim gibi olmayınca karanlık çökmeden eve dönmek istedim. O sırada hava şartları da olumsuzdu geçtiğim yollardan yeniden geçtim. Başka bir yol buldum oraya saptım ama çamura saplandık. Araçtan inerek yürüdüm bir tepede çocuklara ulaştım. Sonrasında bizi kurtarmaya gelen aracı görmek bizi çok mutlu etti. Gençliğimde de maceraya hevesli bir adamdım, macera oldu bize. Sağlık durumumuz gayet iyi hatta eşimin daha iyi oldu, oranın havası çok iyi geldi."

KARAÇOBAN ÇİFTİ

KARAÇOBAN ÇİFTİ

MUSTAFA KARAÇOBAN

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki 'Pembe Göl' 7 gün 24 saat Jandarma Korumasında
2
Erdoğan, Türkmenistan Dönüşünde Basınla Sohbet Etti
3
Denizli'de 7 Katlı Binanın Çatısından Düşen Genç Öldü
4
Sinop İl Özel İdaresi personeline teşekkür belgesi
5
Sinop'ta Sosyal Medyada Şov Yapan Sürücülere 25 Bin TL Para Cezası
6
Sinop'ta Sibel Kılıçoğlu Bekçilerle Kent Güvenliğini Değerlendirdi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama