Sakarya'da yaylada kaybolan Karaçoban çifti gece görüşlü dronla kurtarıldı

Sakarya'da yaylada kaybolan Karaçoban çifti bulundu

AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin gece görüşlü dron destekli çalışması sonuç verdi

Olay: 9 Aralık tarihinde Akyazı ile Taraklı arasında bulunan Karagöl Yaylası mevkiinde, 71 yaşındaki Havva Karaçoban ve 72 yaşındaki Mustafa Karaçoban yayla yolunda kayboldu.

Gelişme: Geyve'den dönerken araçlarının çamura saplandığını ve daha sonra telefon sinyalinin kesildiğini bildiren çift için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, gece görüşlü dron ve yaya ekibi ile geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Bulunma: Yapılan çalışmaların ardından çift saatler sonra bulunarak sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yaşlı çifti buldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Havva Karaçoban (71) yaşadıklarını anlattı: "Geyve’den çıktık ve eve gönderken mantar toplamaya karar verdik. Eşim gitti, birkaç mantar topladı sonrasında yağmur yağmaya başlayınca bıraktık. Dönerken sis oluştu ve önümüzü göremedik. Bir yerlere girdik yolu kaybettik. Ben uyardım ama beni dinlemedi ve çamura saplandığımız alana doğru gittik. Çamura saplandık aracı ileri geri hareket ettirmemize rağmen kurtulamayınca aracın içine bindik ve gece oldu. Eşim daha sonrasında yürüyerek yüksek yere gitti, çocuklara telefon ettiler. Çocuklarda bizi gece 01.00 gibi kurtardılar. Ben bizi kurtarmaya gelen aracın ışıklarını görünce mutlu oldum. Ekipler bizi bulduklarında eşim uyuyordu ve ona araba farlarının gördüğümü söyledim bana inanmadı, 'sana öyle geliyor' dedi. Bizi sonrasında Taraklı’ya götürdüler, hastanede kontrollerimizi yaptılar aç olup olmadığımızı sordular."

Mustafa Karaçoban (72) değerlendirdi: "Yoldan dönerken mantar toplamaya karar verdik. İstediğim gibi olmayınca karanlık çökmeden eve dönmek istedim. O sırada hava şartları da olumsuzdu geçtiğim yollardan yeniden geçtim. Başka bir yol buldum oraya saptım ama çamura saplandık. Araçtan inerek yürüdüm bir tepede çocuklara ulaştım. Sonrasında bizi kurtarmaya gelen aracı görmek bizi çok mutlu etti. Gençliğimde de maceraya hevesli bir adamdım, macera oldu bize. Sağlık durumumuz gayet iyi hatta eşimin daha iyi oldu, oranın havası çok iyi geldi."

KARAÇOBAN ÇİFTİ