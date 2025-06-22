Sakarya'da Yedek Parça Deposunda Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde Yangın Olayı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, ziraat aletleri sanayisine ait bir traktör firmasının yedek parça deposunda yangın meydana geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye erleri, deposundaki hasar görmemiş parçaları tahliye etmeye çalışırken, yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor ve yangının kontrol altına alınması büyük bir titizlikle devam ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yedek parça deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.