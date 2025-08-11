Sakarya'da Yerleşim Alanına Yakın Orman Yangını Söndürüldü

Sakarya'da Orman Yangını Paniğe Neden Oldu

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, yerleşim alanı yakınlarında çıkan orman yangını söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, bölge sakinlerinin çabalarıyla müdahale edilemeyecek bir duruma gelince, sağlık, polis, itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi.

Alevler Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sayesinde alevler, yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, dumandan etkilenen 3 kişiye ambulans içerisinde müdahale edildi.

Zarar Gören İş Makinesi

Öte yandan, yangına müdahale eden Arifiye Belediyesi'ne ait bir iş makinesi de yangın sırasında zarar gördü. Ekipler, olay sonrası bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirerek, yeniden alevlerin çıkmasını önledi.

