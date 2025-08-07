Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 10 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 10 araç karıştı ve 10 kişi yaralandı. Kaza, Sapanca Yeni Mahalle mevkisi'nde, Ankara yönünde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana geldi.

Kazanın ardından bölgeye otoyol jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri intikal etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası otoyolun Ankara istikametinde yaşanan trafik aksaklığı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralıların sağlık durumları ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.