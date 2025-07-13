Sakarya'daki Maden Deresi Şelalesi Kurudu: Kuraklık Tehdidi Büyüyor

Sakarya'nın Gözde Doğa Harikası Kuraklığın Pençesinde

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında yer alan Maden Deresi ve Şelalesi, bölgedeki yağış azlığı nedeniyle kuraklık dönemi yaşıyor. Tamamen doğal bir güzellik olan bu bölge, Kurban Bayramı'ndan bu yana su seviyesinin düşmesiyle ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldı.

İçme Suyu Kaynağı Tehlikede

Maden Deresi, aynı zamanda iki ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli bir kaynak. Ancak, bu bölgedeki kuraklık nedeniyle, mesire alanında bırakın suyun bolluğunu, yatağın bazı bölgelerinde su seviyesi oldukça çekilmiş durumda. Yaz aylarında kalabalık ziyaretçi akınına uğrayan bu alan, şimdi kuraklık görüntüleriyle karşılıyor.

Kuruyan Şelale ve Doğaya Dikkat Çeken Uyarılar

Eski dar maden tünellerinden 45 dakikalık yürüyüşle ulaşılabilen şelalenin suyu odlu. Su seviyesinin düşmesi, dere içerisindeki ağaçların köklerini açığa çıkararak doğal bir felaketi gözler önüne seriyor. Bölge esnafı Resül Bat, bu durumdan oldukça endişeli. Kırmızı benekli alabalıkların sayısının azaldığını belirten Bat, doğanın bu durumu kabullenmesi için artık çok geç olabileceği konusunda uyarıyor.

bilinçsiz Su Tüketiminin Etkileri

Mesire alanında işletme sahibi olan Mustafa Bat ise, yalnızca kuraklığın değil, bölgedeki bilinçsiz su tüketiminin de doğaya büyük zararlar verdiğini vurguluyor. Yerel gazeteci Levent Kılıçarslan da, 15 yıldır bu bölgede çalıştığını belirterek, Maden Deresi'ni ilk kez bu kadar az suyla gördüğünü ifade etti. Kılıçarslan, suyun bilinçsizce bahçelere taşınması ve kanal setleri koyarak suyun durdurulmasının ekolojik dengeyi mahvedeceğini vurguladı.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi ve Şelalesi, bölgede yağış azlığı nedeniyle kuraklık dönemi yaşıyor.

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçeleri arasında kalan Maden Deresi ve Şelalesi, bölgede yağış azlığı nedeniyle kuraklık dönemi yaşıyor.