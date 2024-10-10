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Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Anıldı

Merve Menteş, Sakarya'daki patlamada hayatını kaybetti. Düğün hazırlıkları yapan genç işçinin hikayesi yürek burkuyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:27
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Anıldı

Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlama Olayı

15 Eylül 2023'te Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan 26 yaşındaki Merve Menteş, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Ağır Yaralılar Arasında Yer Aldı

Olay ilgili olarak yapılan açıklamalar doğrultusunda, Menteş’in patlama sonrası ilk müdahalesi gerçekleştirildikten sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildiği ve 26 gün boyunca tedavi gördüğü öğrenildi. Ne yazık ki, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı Dörde Yükseldi

Patlamada Menteş'in yanı sıra **Eray Kızıldağ (22)** ve **Güven Albayrak (24)** da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, her ikisi de sırasıyla 4 ve 9 Ekim tarihlerinde yaşamlarını yitirmişti. Bu üzücü olay sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Olayda yaralanan 5 kişinin tedavisi ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Genç İşçinin Düğün Planları Yorumu Kırıcıydı

Merve Menteş’in, 9 Kasım’da nişanlısı ile dünyaevine girmeye hazırlandığı ve düğün hazırlıkları yaptığı bilgisi de paylaşıldı. Menteş'in yaşamının sona ermesi, aile ve arkadaşları için büyük bir kayıp oldu.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olayla ilgili 7 kişi ifadeye çağrıldı. Fabrika müdürü olan bir şüpheli tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın meydana gelmesi sebebiyle yaşanan bu ihmalkarlığın arka planında neler olduğuna dair soruşturma sürmektedir.

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