Sakarya'daki Makarna Fabrikasındaki Patlama: 3. İşçi Hayatını Kaybetti

Patlama Sonrası Yaşam Mücadelesi Kaybedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, 15 Eylül'de meydana gelen makarna fabrikası patlamasında ağır yaralanan bir işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güven Albayrak (24), 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze Töreni ve Defin İşlemleri

Güven Albayrak'ın cenazesinin, Düzce'ye bağlı Akçakoca ilçesi Dadalı köyünde defnedileceği öğrenildi. Patlamada can verenlerin sayısı 3’e ulaştı.

Olayın Gelişimi

15 Eylül’de Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında yaşanan patlama sonrasında yangın çıkmış ve ilk müdahalelerin ardından Mesut Şimay (27) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu büyük felakette toplamda 30 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Süreci

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, fabrika sahipleri ve yöneticileri arasında 7 kişi ifadeye çağrıldı. Sorgu sonrası 6 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi serbest bırakıldı.

İlgili yargı süreci sonucunda, fabrika müdürü V.U. tutuklanırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.