Sakarya'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya ilinin Adapazarı ilçesinde, ormanlık bir alanda çıkan yangın, etkili müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangının kaynağı henüz belirlenemezken, Kömürlük ve Poyrazlar mahalleleri mevkisinde meydana geldi.

Yangın ihbarının ardından, Orman Bölge, itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye hızla sevk edildi. Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelede zorluklar yaşanması üzerine, yangın söndürme helikopteri de sahaya dahil oldu.

Mahalle sakinleri ve çevre ilçelerden gelen ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen yangın söndürme çalışmaları, yaklaşık 1 saat süren bir müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Söndürme sürecinde dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla tedavi altına alındı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık ve Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

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